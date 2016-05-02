Украинская теннисистка Свитолина вылетела из престижного турнира в Мадриде

21:39, 02 мая 2016
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Элина Свитолина потерпела свое девятое поражение в сезоне.

Свитолина покинула турнир в Мадриде / Christopher Levy

Украинская теннисистка Элина Свитолина покинула турнир в Мадриде с призовым фондом в 4,771,360 евро.

Во втором раунде соревнований она проиграла в двух сетах матч австралийке Дарье Гавриловой - 2:6, 6:7 (4).

Как сообщал УНИАН, ранее этот же турнир покинула другая представительница Украины Леся Цуренко.

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