Украинская теннисистка Свитолина вылетела из престижного турнира в Мадриде
21:39, 02 мая 2016Другое
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Элина Свитолина потерпела свое девятое поражение в сезоне.
Свитолина покинула турнир в Мадриде / Christopher Levy
Украинская теннисистка Элина Свитолина покинула турнир в Мадриде с призовым фондом в 4,771,360 евро.
Во втором раунде соревнований она проиграла в двух сетах матч австралийке Дарье Гавриловой - 2:6, 6:7 (4).
Как сообщал УНИАН, ранее этот же турнир покинула другая представительница Украины Леся Цуренко.
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