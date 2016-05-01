Долгополов вышел во второй этап престижного теннисного турнира в Мадриде

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел во второй раунд крупного турнира в Мадриде с призовым фондом в 4,8 миллиона евро.

На первом этапе он обыграл в трех сетах американца Стива Джонсона - 3:6, 6:3, 7:6 (4).

Следующий соперник Долгополова определится в противостоянии Милоша Раонича и Томазо Беллуччи.