Долгополов вышел во второй этап престижного теннисного турнира в Мадриде
23:49, 01 мая 2016Другое
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Украинский теннисист обыграл в первом раунде американца Стива Джонсона.
Долгополов обыграл американца Джонсона / btu.org.ua
Украинский теннисист Александр Долгополов вышел во второй раунд крупного турнира в Мадриде с призовым фондом в 4,8 миллиона евро.
На первом этапе он обыграл в трех сетах американца Стива Джонсона - 3:6, 6:3, 7:6 (4).
Следующий соперник Долгополова определится в противостоянии Милоша Раонича и Томазо Беллуччи.
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