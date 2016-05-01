Цуренко проиграла российской теннисистке на крупном турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти во второй раунд грунтового турнира в Мадриде с призовым фондом в 4,8 миллиона долларов.

В первом раунде 26-летняя украинка уступила россиянке Анастасии Павлюченковой. Счет по сетам - 2:6, 1:6.

Таким образом, в женском турнире осталась лишь одна представительница Украины - Элина Свитолина. Вчера она в трех сетах обыграла бельгийку Янину Викмайер (4:6, 6:3, 6:4) и следующий матч проведет завтра.