Нацбанк Украины презентовал монеты к Олимпийским играм-2016

Монеты презентовали Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, заместитель главы НБУ Яков Смолий, призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике Юлия Калина, чемпионка Европы по тяжелой атлетике Юлия Паратова и художник–автор эскиза Владимир Таран, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра высшей пробы Ag 925, ее масса в чистоте – 31,1 г. Тираж монеты – до 3 500 штук. Она украшена цветной тампопечатью. Стоит серебряная монета с футляром 971 гривну.

Монета номиналом 2 гривни изготовлена из нейзильбера тиражом 30 000 штук. На ней также присутствует тампопечать. Стоимость монеты – 30 гривен.

На аверсе монет размещено изображение бухты Гуанабара, на входе в которую возвышается гора Сахарная Голова, служащая визитной карточкой города Рио-де-Жанейро, на фоне бухты – стилизованная надпись Рио-де-Жанейро, год чеканки монеты 2016 и номинал. На реверсе монет на фоне абриса статуи Иисуса Христа на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро изображена волнистая зеленая лента (использована тампопечать), на которой – пиктограммы символизируют различные виды спорта, под ней на волнистых линиях – знак Национального олимпийского комитета Украины (использована тампопечать).

Над созданием монет работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук, а также скульпторы Владимир Атаманчук и Святослав Иваненко.

«Олимпийские игры – это действительно уникальное событие, которое объединяет и привлекает внимание миллиардов людей планеты. Национальный олимпийский комитет совместно с Министерством молодежи и спорта и партнерами стремятся приобщить к этому событию как можно больше наших соотечественников. Для этого мы делаем разные шаги, готовя специальную сувенирную и памятную атрибутику. Очень приятно, что в сотрудничестве с Национальным банком Украины мы продолжаем традицию изготавливать специальные монеты по случаю участия нашей страны в Олимпийских играх. Эксперты НОК в течение длительного времени принимали активное участие в разработке дизайна, и я уверен, что их счастливые обладатели не будут спешить тратить их. Бесспорно, монеты не только станут замечательным подарком для нумизматов и любителей спорта, а их выпуск будет способствовать также популяризации Олимпийских игр и олимпийского движения», - подчеркнул Сергей Бубка.

«Искренне благодарны Национальному банку за такую инициативу, которая, безусловно, порадует наших олимпийцев. Благодаря нашим спортсменам и тренерам, Украина продолжает входить в 20-ку самых мощных спортивных держав мира. Наши спортивные достижения являются одной из главных визитных карточек Украины и эта монета является лишним тому подтверждением. Украинские спортсмены очень упорно и ответственно готовятся к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и продолжают завоевывать лицензии. На сегодняшний день имеем уже 151 путевку на важнейшие соревнования четырехлетия. Но это еще не все, ведь лицензионные соревнования будут продолжаться до июня», - отметил Игорь Жданов.

«Выпуск монет посвящен важному событию в мировой спортивной жизни – Играм ХХХІ Олимпиады в Рио-де-Жанейро и станут первыми подобными соревнованиями в Южной Америке, – заметил заместитель председателя правления НБУ Яков Смолий. – Я убежден, что украинские спортсмены с достоинством представят нашу страну на этих международных соревнованиях, ведь история олимпийского движения в Украине насчитывает более полувека и с каждым годом олимпийские результаты наших спортсменов только росли».

Приобрести памятные монеты можно в региональных подразделениях Национального банка и банках-дистрибьюторах.