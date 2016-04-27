Козлова и Цуренко не смогли выйти в следующий раунд теннисного турнира в Марокко
18:54, 27 апреля 2016Другое
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Козлова свой матч проиграла, а Цуренко досрочно завершила игру из-за повреждения после первого сета.
Цуренко не смогла завершить матч против Эракович / btu.org.ua
В Рабате (Марокко) завершились матчи первого круга теннисного турнира Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, по итогам которых борьбу прекратили украинские спортсменки Екатерина Козлова и Леся Цуренко, сообщает официальный сайт соревнований.
Козлова встречалась с Тимеа Бачински из Швейцарии и уступила в упорной борьбе в трех партиях - 3:6, 6:2, 3:6.
В свою очередь, Цуренко проводила матч против Марины Эракович (Новая Зеландия) и проиграла первый сет со счетом 4:6. В первом гейме второго сета Цуренко прекратила борьбу и признала свое поражение.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Илья Марченко выиграл матч первого круга на турнире в Стамбуле.
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