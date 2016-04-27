Марченко выиграл первый матч на теннисном турнире в Стамбуле

В Стамбуле (Турция) завершился матч первого круга теннисного турнира TEB BNP Paribas Istanbul Open (категория: ATP World Tour 250), в котором украинец Илья Марченко обыграл Максимо Гонсалеса из Аргентины со счетом 6:3, 3:6, 6:1, сообщает Большой теннис Украины.

Аргентинец первым в этом матче вышел вперед (2-1). Марченко сумел не только сразу сделать обратный брейк, но и выиграть еще один гейм на подаче соперника. Завязалась борьба за восьмой гейм и у нашего теннисиста было три сетбола на подаче Гонсалеса. Еще два шанса завершить партию украинец упустил в своем гейме. С шестого сетбола Илья все-таки забирает сет в свой актив.

Больше 20 минут продолжались два первых гейма следующей партии. Восемь раз был счет "ровно" и три брейкпоинта на подаче Марченко. Аргентинцу не удается выйти вперед: 1-1. Соперники обмениваются брейками (2-2), а затем со счета 3-3 следующие три очка забирает Гонсалес.

В решающей партии Марченко отдал аргентинцу только один гейм, получив тем самым почти за два с половиной часа путевку во второй раунд.

Следующим соперником второй ракетки Украины на турнире в Стамбуле будет Дамир Джумхур. Это будет первый очный поединок теннисистов.

TEB BNP Paribas Istanbul Open проходит с 25 апреля по 1 мая.