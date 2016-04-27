Беженец из Сирии пронесет олимпийский огонь по Афинам

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Он заявил, что понесет олимпийский факел "не только за себя, но и за всех сирийцев, за беженцев во всем мире, за Грецию, за спорт и за мои команды по плаванию и баскетболу".

В мирное время Ибрагим аль-Хуссейн был подававшим большие надежды спортсменом: в Сирии он побеждал в соревнованиях по плаванию и дзюдо.

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Во время бомбежки он был тяжело ранен и потерял часть правой ноги.

Сириец приехал в Грецию два года назад, сумев пересечь Эгейское море на надувной лодке.

Олимпийский факел должен быть доставлен в Бразилию 3 мая: там его пронесут через 500 городов и деревень в течение 100 дней.