Беженец из Сирии пронесет олимпийский огонь по Афинам
03:02, 27 апреля 2016Другое
235
Беженец из Сирии Ибрагим аль-Хуссейн, получивший убежище в Греции, получил право пронести Олимпийский огонь через лагерь для мигрантов в Афинах.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Он заявил, что понесет олимпийский факел "не только за себя, но и за всех сирийцев, за беженцев во всем мире, за Грецию, за спорт и за мои команды по плаванию и баскетболу".
В мирное время Ибрагим аль-Хуссейн был подававшим большие надежды спортсменом: в Сирии он побеждал в соревнованиях по плаванию и дзюдо.
Читайте такжеВ Олимпии зажжен огонь Игр-2016
Во время бомбежки он был тяжело ранен и потерял часть правой ноги.
Сириец приехал в Грецию два года назад, сумев пересечь Эгейское море на надувной лодке.
Олимпийский факел должен быть доставлен в Бразилию 3 мая: там его пронесут через 500 городов и деревень в течение 100 дней.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter