Ольга Харлан поедет на Олимпиаду в Рио вместе с мамой

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поедет на Игры-2016 в Рио вместе со своей мамой Ириной, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Я счастлива, что моя мама будет поддерживать меня на одном из самых главных стартов в моей карьере. Я всегда беру пример с нее, - отмечает чемпионка. - Помню, как у меня не было финансовой возможности посещать тренировки, но моя мама упорно и настойчиво работала ради того, чтобы я могла идти к своей цели. Она сильный человек. Спасибо, мама!».

В свою очередь, Ирина Харлан, которая уже была на Олимпиаде-2012, отметила: "Мне очень понравилось на предыдущей Олимпиаде в Лондоне. Чего ожидаю от Рио-де-Жанейро? Конечно хочется присутствовать на всех соревнованиях с участием моей дочери и посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр», - поделилась Ирина Харлан.

Также мама чемпионки отметила, что всегда тяжело смотреть бои Ольги независимо видишь их вживую, следишь за телевизионной или онлайн трансляцией. "Это отличная возможность быть ближе к своему ребенку в такой ответственный момент", - замечает Ирина.

"Я уверена, что присутствие мамы на трибунах мне очень поможет, хотя знаю, что она за меня ужасно переживает. Сейчас еще идет подготовка к Играм, но главное для нас всех быть вместе и быть командой, тогда мы обязательно привезем из Рио медаль", - прокомментировала Ольга.

Как сообщал УНИАН, Игры XXXI Олимпиады пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро.