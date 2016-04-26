Украина претендует на получение двух лицензий на Олимпиаду по велоспорту-маунтенбайку

В Киеве завершились международные соревнования по маунтенбайку Kyiv Capital MTB, где благодаря велогонкам Kyiv Capital MTB-1 и Kyiv Capital MTB-2 украинская женская сборная по сумме очков уверенно опережает ближайших соперниц из команды России в отборе на Олимпиаду 2016, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

«До международной велогонки по маунтенбайку Bucovina MTB Cup в Черновцах, Россия была в таблице на восьмом месте, а Украина — на девятом. Потом мы поменялись местами, а после соревнований в Киеве мы закрепили результат. Практически это означает, что Украина сможет претендовать на получение двух лицензий на Олимпиаду вместо одной в категории маунтенбайк среди женщин», — пояснил президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

Отбор на Олимпиаду проходил на протяжении двух лет и закончится 22 мая.

Велогонка Kyiv Capital MTB проводилась соответственно на горных велосипедах (класс 2) в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» (ХСО) согласно Правилам Международного союза велосипедистов (UCI).

Тройку призеров состязаний составили Ирина Попова (Украина, BPS MTB TEAM), Наталья Кромпец (Украина, ISD MTB TEAM), и Анна Коновалова (Россия, FORMAT-UDMURTIA).

Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.