Долгополов и Марченко поднялись в мировом теннисном рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация в понедельник обновили рейтинги, смогласно которым украинцы Александр Долгоплов и Илья Марченко поднялись на две ступени вверх, а Элина Свитолина осталась на прежней позиции.

В мужском рейтинге АТР Долгополов поднялся с 30-го на 28-е место (1330 очков), а Марченко - с 70-го на 68-е (749). В Топ-10 рейтинга произошло одно изменение. Местами поменялись Томаш Бердых из Чехии (8) и испанец Давид Феррер (9). Лидерами по-прежнему являются серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, швейцарцы Роджер Федерер и Станислас Вавринка, а также испанец Рафаэль Надаль.

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В женском рейтинге WTA Элина Свитолина осталась на 17-м месте (2700 очков), а Леся Цуренко олустилась с 43-го на 44-е место (1194). В группе лидеров также произошло одно изменение. Местами поменялись -Петра Квитова из Чехии (6) и румынка Симона Халеп (7). Пятерку лучших игроков мира составляют Серена Уильямс (США), Агнешка Радванська (Польша), Анжелика Кербер (Германия), Гарбин Мугуруза (Испания) и Виктория Азаренко (Беларусь).