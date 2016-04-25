Киевская международная велогонка Race Horizon Park соберет рекордное количество участников

Международная велогонка Race Horizon Park 2016, которая в пятый раз состоится в столице Украины, соберет в нынешнем году около 180 гонщиков, среди которых будут звезды мирового велоспорта, сообщили УНИАН в оргкомитете соревнований.

«До велогонки еще больше месяца, а мы уже регистрируем рекордный пелотон. География команд-участников Race Horizon Park распространилась почти на все континенты. В этом году около 180 велогонщиков из разных стран мира пролетят по улицам столицы на бешеной скорости, борясь за победу в соревнованиях. Очки, которые получат гонщики, позволят им отобраться на участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Велоспорт — один из самых впечатляющих видов спорта. И мы очень рады, что украинцы смогут насладиться этим зрелищем и увидеть мировых звезд-велогонщиков», — отмечает президент Федерации велосипедного спорта Украины и председатель организационного комитета Race Horizon Park Александр Башенко.

Среди участников этого года Украина будет принимать Алекса Расмуссена, представителя датской команды Team coloQuick. Он имеет титулы олимпийского чемпиона (Пекин, 2008 год) и чемпиона мира по велоспорту на треке 2015 года (скретч), но достиг успеха и в шоссейном велоспорте. Так, в 2007 году спортсмен выиграл Чемпионат Дании по шоссейному велоспорту.

Не меньшую конкуренцию составит и основатель и велогонщик румынской команды Tusnad Cycling Team Эдуард-Кароль Новак - профессиональный велогонщик и чемпион Летних Паралимпийских игр в Лондоне 2012 года, где в индивидуальной гонке преследования на треке (4 км) он стал победителем. Интересно, что свой путь в спорте Новак начинал как конькобежец, но в 1996 году в аварии потерял ногу и перешел в велоспорт. Сейчас ездит с протезом.

Также среди участников впервые на Race Horizon Park 2016 выступит команда проконтинентального уровня — Team Roth из Швейцарии.

Относительно полного командного состава Race Horizon Park 2016, то на сегодняшний день к участию заявились 25 команд из 21 страны мира.

«Очень важно, когда выступают не только украинцы, но и приезжают европейские команды. Чем больше, тем лучше. Затем они возвращаются к себе на родину, рассказывают другим про киевскую гонку. Многие страны начинают с маленьких гонок, а потом развиваются, приглашают все больше команд. Это естественно, это развитие. Нельзя зацикливаться только на Чемпионате Украины, Кубке Украины. Тем более, что все три гонки проводятся в Киеве и пригороде. Конечно, кое-кто будет недоволен, что дороги перекрыты. Но это все же реклама для страны и велоспорта. Зрители увидят ярких велогонщиков, сами почувствуют весь этот драйв от гонки. И возможно, кто-то остановиться, задумается и решит и себе купить велосипед. Мол, ничего себе, какая у них скорость, может и я буду на работу на велосипеде ездить?» — рассуждает о перспективах велодвижения самый титулованный украинский велогонщик и участник прошлогодней Race Horizon Park в составе сборной Украины Ярослав Попович.

Race Horizon Park-2016 состоится 27-29 мая в Киеве.