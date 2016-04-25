Луцкий стадион "Авангард" получил II категорию ИААФ и право проводить чемпионаты Европы

Президент Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Сергей Бубка вручил руководству луцкого стадиона «Авангард» сертификат ИАФФ II категории, который позволяет проводить соревнования уровня чемпионата Европы, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Вместе с заместителем председателя областного совета Александром Товстанюком, президентом Федерации легкой атлетики Украины Игорем Гоцулом, президентом Федерации легкой атлетики Волынской области Владимиром Рудюком и чемпионом мира по легкой атлетике Иваном Гешко Бубка также принял участие в открытии международной легкоатлетической встречи юношеских сборных (U-18) Украины, Беларуси и Турции. Сборная Украины выиграла эту встречу, набрав 190 баллов. У атлетов Беларуси - 149 очков, Турции - 86.

Эти старты – первые международные соревнования по легкой атлетике, проведенные в Украине за последние три года (перерыв был связан с напряженной ситуацией в нашей стране), а также первые соревнования подобного уровня на реконструированной в прошлом году главной спортивной арене Волыни.

«Я поражен увиденным. Это хорошо оснащенный стадион для проведения тренировок и соревнований, который отвечает всем современным европейским стандартам. Мне хочется видеть такой подход и в других регионах Украины, чтобы и в других областных центрах появлялись такие спортивные арены», - подчеркнул Сергей Бубка.

Кроме того, во время визита в Луцк, Бубка отметил, что 12 представителей Волынской области уже завоевали лицензии на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Это является рекордным количеством для региона за все годы Независимости. Глава НОК поблагодарил руководителей областной власти за поддержку спорта, в частности за развитие спортивной инфраструктуру как для спорта высших достижений, так и массового спорта, установление и выплату спортсменам и тренерам стипендий, премиальных за победы на международных соревнованиях и программу улучшения социально-бытовых условий для ведущих спортсменов области.

«Волынь – это спортивный край. Имена призера Олимпийских игр дзюдоиста Руслана Машуренка, чемпионок мира по борьбе Юлии Ткач и Оксаны Гергель, призера чемпионата мира по велоспорту Яны Беломоинои и другие известные не только в Украине, но и во всем мире. Важно, чтобы эти традиции продолжались и обогащались, воспитывая на примерах ярких спортивных героев молодое поколение – здоровую и сильную украинскую нацию», - подчеркнул Бубка.

Во время встреч была также отмечена важность реализации социальных проектов, направленных на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни, в частности, обсуждены результаты внедрения программы «Спорт высших достижений», что воплощается в жизнь благотворительным фондом «Только вместе», учредителем которого является Игорь Палица.

Сергей Бубка принял участие в заседании Исполкома Волынского областного отделения, возглавляемого Романом Карпюком, отметив необходимость постоянного повышения эффективности работы.