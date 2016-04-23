Украинка не смогла выйти в финал теннисного турнира в Стамбуле
20:43, 23 апреля 2016Другое
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Екатерина Козлова уступила в полуфинале Данке Ковинич.
Козлова проиграла черногорке / btu.org.ua
Украинская теннисистка Екатерина Козлова (129-я ракетка мира) проиграла в полуфинале турнира BNP Paribas Istanbul Cup, призовой фонд которого составляет 226 750 долларов.
Поединок украинки с черногоркой Данкой Ковинич, которая занимает 60-е место в рейтинге WTA, завершился после двух сетов - 5:7, 4:6.
Другая украинская теннисистка Надежда Киченок сегодня уступила в квалификации турнира в Праге с призовым фондом в 500 тысяч долларов. В двух сетах она проиграла американке Луизе Чирико - 0:6, 3:6.
Как сообщал УНИАН, вчера Козлова обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову.
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