Украинка вышла в полуфинал теннисного турнира в Стамбуле

Украинская теннисистка Екатерина Козлова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле BNP Paribas Istanbul Cup, призовой фонд которого составляет 226 750 долларов.

В четвертьфинале украинка обыграла в двух сетах представительницу Латвии Анастасию Севастову - 6:2, 6:3.

Как ранее сообщал УНИАН, в 1/8 финала стамбульского турнира Екатерина Козлова победила Кирстен Флипкенс из Бельгии.

Отметим, что в прошлом году победительницей Istanbul Cup в одиночном разряде стала украинка Леся Цуренко, а в состязании пар выиграл дуэт украинки Элины Свитолиной и россиянки Дарьи Гавриловой.