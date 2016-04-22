Украинка вышла в полуфинал теннисного турнира в Стамбуле
22:53, 22 апреля 2016Другое
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Екатерина Козлова обыграла в четвертьфинале латвийку Анастасию Севастову.
Екатерина Козлова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле / sport-xl.org
Украинская теннисистка Екатерина Козлова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле BNP Paribas Istanbul Cup, призовой фонд которого составляет 226 750 долларов.
В четвертьфинале украинка обыграла в двух сетах представительницу Латвии Анастасию Севастову - 6:2, 6:3.
Как ранее сообщал УНИАН, в 1/8 финала стамбульского турнира Екатерина Козлова победила Кирстен Флипкенс из Бельгии.
Отметим, что в прошлом году победительницей Istanbul Cup в одиночном разряде стала украинка Леся Цуренко, а в состязании пар выиграл дуэт украинки Элины Свитолиной и россиянки Дарьи Гавриловой.
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