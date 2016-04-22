Долгополов проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Барселоне
18:02, 22 апреля 2016Другое
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Украинец в двух сетах уступил шестой ракетке мира.
Долгополов проиграл японцу Нисикори / Reuters
Украинский теннисист Александр Долгополов проиграл японцу Кеи Нисикори в четвертьфинале турнира Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом в 2,428,355 евро.
Матч завершился в двух сетах - 5:7, 0:6.
Кеи Нисикори на данный момент является шестой ракеткой мира, Долгополов занимает в рейтинге ATP 30-ю позицию.
Как сообщал УНИАН, на пути в четвертьфинал Долгополов обыграл россиянина Карена Хачанова со счетом 6:4, 7:5.
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