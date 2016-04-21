Украинка Козлова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле, Бондаренко - проиграла в 1/8 финала

Матч завершился со счетом 6-3 6-4, сообщает Большой теннис Украины.

На три брейка Козловой в стартовой партии соперница смогла ответить только одним. В середине второго сета девушки обменялись геймами на подаче друг друга. Борьба завязалась в гейме Катерины при счете 4-4. Но до скрытых сетболов не дошло и украинка пятое очко выигрывает. Теперь уже сама Козлова пытается сделать брейк, чтобы завершить поединок. И ей это удается - со второго матчбола Катерина Козлова оставляет за бортом соревнований четвертую сеяную.

В четвертьфинале наша теннисистка встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой. Этот матч отроет счет в их личном противостоянии.

В другом четвертьфинальном матче турнира в Стамбуле Екатерина Бондаренко уступила Кристине Кучовой из Словакии - 3:6, 6:1, 5:7.