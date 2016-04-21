В Олимпии зажжен огонь Игр-2016

В греческой Олимпии состоялась церемония зажжения огня Игр XXXI Олимпиады, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Эстафета олимпийского огня посетит 329 больших и малых городов в Бразилии. Пламя будет путешествовать более 20 тыс. км. по дорогам и 10 тыс. миль по воздуху вокруг принимающей страны. Эстафету будут осуществлять 12000 факелоносцев, передавая дух Олимпийских игр в каждом углу пятой по величине страны мира.

Смотрите также фотогалерею репетиции церемонии зажжения огня Олимпиады.