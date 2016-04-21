В Олимпии зажжен огонь Игр-2016
13:34, 21 апреля 2016Другое
330
Летние Олимпийсике игры пройдут с 5 по 21 августа в бразильском Рио-де-Жанейро.
Reuters
В греческой Олимпии состоялась церемония зажжения огня Игр XXXI Олимпиады, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.
Эстафета олимпийского огня посетит 329 больших и малых городов в Бразилии. Пламя будет путешествовать более 20 тыс. км. по дорогам и 10 тыс. миль по воздуху вокруг принимающей страны. Эстафету будут осуществлять 12000 факелоносцев, передавая дух Олимпийских игр в каждом углу пятой по величине страны мира.
Смотрите также фотогалерею репетиции церемонии зажжения огня Олимпиады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter