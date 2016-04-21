Костевич завоевала бронзу на этапе КМ по стрельбе в Рио-де-Жанейро: сборная Украины идет на первом месте в командном зачете

На будущем олимпийском стрельбище в Рио-де-Жанейро (Бразилия) породолжается этап Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе, где Елена Костевич завоевала бронзовую медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м., а в командном зачете после восьми дней соревнований сборная Украины занимает первое место, сообщает официальный сайт IFFS.

Костевич заняла третье место превзойдя в "малом" финале немку Монику Карш (8:6). Золото выиграла болгарка Мария Гроздева, которая в финале была точнее китаянки Чжан Цзинцзин – 8:2.

В командном зачете (разыграно 9 комлпектов наград) на счету сборной Украины 2 золотые награды и 1 бронзовая. У идущей следом команды Испании - 2 золота, а у делящих третье место России и Китая - по 1 золоту, 2 серебра и 1 бронзовой медали.

Как сообщал УНИАН, ранее на этом турнире Костевич выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м., а Олег Омельчук завоевал золото в стрельбе из малокалиберного пистолета с расстояния 50 метров

Этап КМ в Рио-де-Жанейро продлится до 25 апреля.