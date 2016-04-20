Украинка Москвина завоевала лицензию Олимпиады-2016 в прыжках на батуте

В будущей столице Олимпийских игр-2016 Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершилась квалификация на турнир по прыжках на батуте, где украинка Наталия Москвина, заняла четвертое место.

Спортсменка набрала 52,810 балла и прошла отбор, попав в пятерку лучших спортсменок соревнований.

Победильницей соревнований стала китаянка Лю Линьлинь (55,485), второе место на счету россиянки Яны Павловой (54,160), третье – белоруски Татьяны Петрени (53,540).

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Москвина стала 150-й украинской спортсменкой, которая завоевала путевку для участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.