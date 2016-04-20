Трое украинских теннисистов вышли в следующий круг турниров АТР и WTA

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла во второй круг турнира "TEB BNP Paribas Istanbul Cup", проходящего в Стамбуле (Турция), сообщает Большой теннис Украины.

В матче первого раунда она обыграла Ольгу Говорцову (Беларусь) со счетом 5-7 6-3 6-4. Матч проходил в приблизительно равной борьбе, где в решающем сете Бондаренко удалось сделать "лишний" брейк.

В свою очередь, на мужском турнире в Барселоне (Испания) Александру Долгополову понадобилось два часа, чтобы одержать победу во втором раунде. Украинец в упорнейшем матче одолел Евгения Донского (Россия) 4-6 7-6 (9) 6-4.

Еще одной победой украинских теннисистов, стал выигрыш Ильи Марченко на турнире в Бухаресте, где он был сильнее израильтянина Дуди Селы - 6-4 4-6 6-4.

Следующие свои матчи украинцы на всех трех турнирах проведут в четверг, 21 апреля.