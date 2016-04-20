Украинец Омельчук завоевал золото предолимпийского этапа Кубка мира по стрельбе в Рио-де-Жанейро

На будущей олимпийской стрелковой арене в Рио-де-Жанейро (Бразилия) продолжается этап Кубка мира по стрельбе, где украинец Олег Омельчук завоевал золото в стрельбе из малокалиберного пистолета с расстояния 50 метров, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен показал итоговый результат 191,3 балла. В частности, в финальной серии он набрал 10,7 и 9,7 балла, в то время как трехкратный олимпийский чемпион Чжонг Чжин из Южной Кореи "выбил" 9,4 и 8,6 балла. Третье место занял Живей Ванг из Китая (169,7 балла).

Как собщал УНИАН, ранее на этом же соревновании в Рио украинская Олимпийская чемпионка-2004 Елена Костевич выиграла в стрельбе из пневматического пистолета (10 м.)