Чемпионка мира по сноуборд-фрирайду погибла в возрасте 21 года
18:07, 19 апреля 2016Другое
4770
Эстель Бале попала под снежную лавину на склоне горы во время сьемок фильма.
facebook.com/estellebaletofficial
Швейцарская спортсменка Эстель Бале погибла во вторник при сходе лавины в Альпах, сообщает francetvsport.fr со ссылкой на заявление полиции кантона Вале.
Инцидент произошел во время съемок фильма.
Чемпионка мира по экстремальному сноуборду Freeride World Tour спускалась вниз на сноуборде, и в этот момент сошла лавина.
Спортсменка была оснащена DVA (лавинный детектор жертвы), а также подушками безопасности и была в шлеме. После прибытия полиции она тут же была вызволена из под снежного завала. "Несмотря на попытки реанимации, спортсменка умерла на месте происшествия", - констатировали в полиции.
Бале в начале апреля во второй раз подряд стала чемпионкой мира (2015, 2016).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter