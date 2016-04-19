Чемпионка мира по сноуборд-фрирайду погибла в возрасте 21 года

Швейцарская спортсменка Эстель Бале погибла во вторник при сходе лавины в Альпах, сообщает francetvsport.fr со ссылкой на заявление полиции кантона Вале.

Инцидент произошел во время съемок фильма.

Чемпионка мира по экстремальному сноуборду Freeride World Tour спускалась вниз на сноуборде, и в этот момент сошла лавина.

Спортсменка была оснащена DVA (лавинный детектор жертвы), а также подушками безопасности и была в шлеме. После прибытия полиции она тут же была вызволена из под снежного завала. "Несмотря на попытки реанимации, спортсменка умерла на месте происшествия", - констатировали в полиции.

Бале в начале апреля во второй раз подряд стала чемпионкой мира (2015, 2016).