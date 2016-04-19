Украина поднялась на семь строчек в теннисном рейтинге женских сборных

Женская сборная Украины по теннису после победы в матче Кубка Федерации над Аргентиной, поднялась на 13-е место в рейтинге ITF.

Украинки обошли в таблице Словакию, Канаду, Польшу, Аргентину, Парагвай, Бразилию и Сербию.

Лидером рейтинга, как и прежде, является сборная Чехии. Далее следуют команды Франции, Германии, России и Италии.

Как сообщал ранее УНИАН, женская сборная Украины по теннису со счетом 4:0 победила Аргентину в матче плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации. В составе украинской команды выступали Катерина Бондаренко, Леся Цуренко, Людмила Киченок и Ольга Савчук.