Украина поднялась на семь строчек в теннисном рейтинге женских сборных
11:53, 19 апреля 2016Другое
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Украинки, одолев в матче Кубка Федерации аргентинок, вернулись в Топ-15 рейтинга национальных команд.
Украинки поднялись на 13-е место рейтинга / btu.org.ua
Женская сборная Украины по теннису после победы в матче Кубка Федерации над Аргентиной, поднялась на 13-е место в рейтинге ITF.
Украинки обошли в таблице Словакию, Канаду, Польшу, Аргентину, Парагвай, Бразилию и Сербию.
Лидером рейтинга, как и прежде, является сборная Чехии. Далее следуют команды Франции, Германии, России и Италии.
Как сообщал ранее УНИАН, женская сборная Украины по теннису со счетом 4:0 победила Аргентину в матче плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации. В составе украинской команды выступали Катерина Бондаренко, Леся Цуренко, Людмила Киченок и Ольга Савчук.
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