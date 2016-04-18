Теннисисты Долгополов и Стаховский опуcтились в рейтинге АТР

В понедельник были опубликованы новые рейтинги Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в которых украинцы сдали позиции, сообщают официальный сайты ATP и WTA.

В мужском рейтинге АТР Адександр Долгополов переместился с 29-го места на 30-е. На его счету 1260 очков. В своб очередь, Илья Марченко (739 баллов) остался на 70-м месте. Весьма существенно - на 11 позиций - опустился Сергей Стаховский (488 баллов) со 111-го на 122-е место.

В десятке лидеров произошло одно изменение. Француз Жо-Вилфрид Тсонга, который дошел до финала престижнейшего турнира в Монте-Карло, поднялся с 9-го на 7-е место. Он сделал рокировку с Томашем Бердыхом из Чехии, который опустился на две позиции вниз. 8-е место осталось у Давида Феррера из Испании, а десятку сильнейших, как и ранее, замыкает Ришар Гаске. В Топ-6 входят Новак Джокович (Сербия), Энди Маррей (Великобритания), Роджер Федерер, Станислас Вавринка (оба - Швейцария), Рафаэль Надаль (Испания) и Кеи Нишикори (Япония).

В свою очередь, в женском рейтинге Элина Свитолина опустилась с 16-го на 17-е место (2700 очков). Леся Цуренко остается на 43-м месте (1194), а Екатерина Бондаренко поднялась с 67-го на 66-е место (968).

В десятке сильнейших изменений не произошло. Рейтинг по-прежнему возглавляют Серена Уильямс (США), Агнешка Радванска (Польша), Анжелик Кербер (Германия), Гарбин Мугуруса-Бланко (Испания), Виктория Азаренко (Беларусь), Симона Халеп (Румыния), Петра Квитова (Чехия), Роберта Винчи (Италия), Мария Шарапова (Россия) и Белинда Бенчич (Швейцария).

Следующая версия теннисных рейтингов будет опубликована 25 апреля.