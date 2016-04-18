Белорусскую тенисистку Азаренко оштрафовали за неприличный жест российским болельщикам

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оштрафована на 2,5 тысячи долларов за неприличный жест, показанный во время матча Кубка Федерации в Москве с россиянкой Дарьей Касаткиной, сообщили ТАСС в пресс-службе Международной федерации тенниса (ITF).

Матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации Россия - Беларусь проходил 16-17 апреля в МСА "Лужники". Российские теннисистки уступили со счетом 2-3 и вылетели из первой Мировой группы во вторую впервые за 18 лет - с 1998 года.

"Азаренко оштрафована на $2,5 тысячи за неспортивное поведение", - сообщили в пресс-службе.

В воскресенье Азаренко победила Касаткину со счетом 6:2, 5:7, 6:3. В шестом гейме второго сета на своей подаче при счете 2:3 белорусская теннисистка выразила недовольство шумом, доносившимся с трибун, скрестив руки в оскорбительном жесте. Гейм в итоге закончился победой спортсменки из Беларуси, а судье пришлось просить зрителей соблюдать тишину (арбитр традиционно делает замечания болельщикам на теннисных матчах). В восьмом гейме Азаренко громко нецензурно выругалась после проигранного очка.

Это уже не первый штраф, наложенный на белорусскую теннисистку за неспортивное поведение. Так, после матча Открытого чемпионата Франции-2015 с американкой Сереной Уильямс она была оштрафована на $7 тыс. за нецензурную брань и оскорбление арбитра.

Азаренко - двукратная победительница турнира серии "Большого шлема" Открытый чемпионат Австралии (2012-2013). На других турнирах серии, включая самый знаменитый и престижный в мире тенниса Уимблдон, титулов не завоевывала. В январе 2012 года стала первым номером мирового рейтинга. На данный момент замыкает пятерку лучших игроков мира.