149 украинских спортсменов завоевали олимпийские лицензии на Игры в Рио

В выходные олимпийские лицензии завоевали борцы, спортивные гимнасты, представители фехтования и настольного тенниса, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Последним шансом получить путевку в Рио воспользовался чемпион Европейских игр по фехтованию на саблях Андрей Ягодка, выиграв европейский зональный отбор в Праге (Чехия). Отметим, что ранее выступление на Олимпийских играх себе гарантировали сразу три украинских фехтовальных команды: женская сабля, мужская и женская шпага.

На европейском олимпийском отборе по настольному теннису, который принимал шведский Хальмстад, Украина завоевала лицензию в мужском одиночном разряде усилиями Коу Лея. В мае будет опубликован окончательный список участников парных и одиночных олимпийских соревнований согласно мировому рейтингу, поэтому украинцы имеют шансы увеличить свое представительство на Играх в Рио.

Как сообщал УНИАН, на европейском квалификационном турнире по борьбе, который проходил в Сербии, обладателями лицензий стали вольники Андрей Квятковский (65кг) и Ален Засеев (125 кг), а также Оксана Гергель (58 кг) и Алла Черкасова (75 кг). Теперь в активе наших борцов 9 из 18 возможных лицензий. Впереди очередные квалификационные турниры, первый из которых уже 22-24 апреля будет принимать столица Монголии Улан-Батор.

В свою очередь, на соревнованиях, которые прошли в олимпийской столице – Рио-де-Жанейро - командную олимпийскую лицензию завоевала наша мужская гимнастическая сборная. Олег Верняев, Игорь Радивилов, Максим Семянкив, Андрей Сеничкин, Владислав Грико и Илья Егоров заняли второе место с результатом 350,160 баллов, уступив лишь 0,5 баллов победителям турнира немцам. Вместе с тем, право представлять женскую гимнастику в индивидуальных олимпийских соревнованиях получила Ангелина Кислая.

Отметим, что лицензионный олимпийский отбор завершится в июне.

С поименным списком обладателей лицензий можно ознакомиться на официальном сайте НОК Украины.

Окончательный состав сборной Украины будет утвержден Исполкомом Национального олимпийского комитета Украины по итогам лицензионного отбора и по предложениям национальных олимпийских федераций в конце июля 2016 года.

Игры XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пройдут с 5 по 21 августа 2016 года. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 10 500 атлетов из 206 стран мира, которые разыграют 306 комплектов наград в 42 олимпийских дисциплинах.