Олимпийская чемпионка-2004 Костевич выиграла предолимпийский этап КМ в Рио-де-Жанейро

Украинка Елена Костевич выиграла в финале этапа Кубка мира по стрельбе из пневматического пистолета (10 м.), проходившего на будущем олимпийском стрельбище в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает официальный сайт Международной федерации стрелкового спорта.

Украинка выиграла с солидным запасом, опередив Антуанету Боневу из Болгарии ровно на 4 пункта.

Итоговый результат Костевич - 201,7 балла. Боневой - 197,7 балла, обладательницы бронзы Шун Си Тео (Сингапур) - 178 баллов ровно.

Костевич - Олимпийская чемпионка Афин-2004 и двукратная бронзовая призер Игр в Лондоне-2012. Также она является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.