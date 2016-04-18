Гимнастка Чусовитина квалифицировалась на седьмую Олимпиаду подряд

Олимпийская чемпионка Барселоны-92 и двукратная чемпионка мира-1991 по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, ныне представляющая Узбекистан, на тестовых соревнованиях в Рио-де-Жанейро сумела успешно пройти квалификационный отбор на Игры-2016, сообщает ТАСС.

В случае выхода на олимпийский помост, спортсменка станет первой гимнасткой в истории, кому удалось выступить на семи Олимпиадах.

На предолимпийских тестовых соревнованиях 40-летняя Чусовитина заняла итоговое 45-е место. Этого результата оказалось достаточно для того, чтобы стать обладательницей олимпийской путевки в Рио-де-Жанейро.

Чусовитина - единственная в истории гимнастка, принимавшая участие в шести Олимпиадах. Дебют этой спортсменки на чемпионатах мира пришелся на 1991-й год, когда она в составе сборной СССР в американском Индианаполисе выиграла две золотые и одну серебряную награду.

На ОИ-1992 в Барселоне Чусовитина в составе Объединенной команды стала чемпионкой в командном первенстве. В ее активе также серебро Игр Пекина-2008. Спортсменка является трехкратной чемпионкой мира, обладательницей четырех серебряных и четырех бронзовых наград мировых первенств. Выступала также за сборную Германии.