Рафаэль Надаль выиграл престижный теннисный турнир в Монако

В Монте-Карло завершился финальный матч теннисного турнира серии "Мастерс", в котором испанец Рафаэль Надаль (5-й в мировом рейтинге) обыграл Гаэля Монфиса (9).

Матч завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:0.

В первых двух сетах теннисисты сражались на равных,поочерено делая решающие брейки при счете 5:5. А вот в третьей партии более титулованный Надаль оказался намного сильнее оппонента.

5-й номер мирового рейтинга Надаль выиграл 68-й турнир в своей карьере (из них - 14 титулов "Большого шлема").