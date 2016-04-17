Рафаэль Надаль выиграл престижный теннисный турнир в Монако
19:02, 17 апреля 2016Другое
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В решающем сете он разгромил француза Монфиса со счетом 6:0.
Рафаэль Надаль выиграл в Монте-Карло / Reuters
В Монте-Карло завершился финальный матч теннисного турнира серии "Мастерс", в котором испанец Рафаэль Надаль (5-й в мировом рейтинге) обыграл Гаэля Монфиса (9).
Матч завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:0.
В первых двух сетах теннисисты сражались на равных,поочерено делая решающие брейки при счете 5:5. А вот в третьей партии более титулованный Надаль оказался намного сильнее оппонента.
5-й номер мирового рейтинга Надаль выиграл 68-й турнир в своей карьере (из них - 14 титулов "Большого шлема").
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