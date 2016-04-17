Четверо украинских борцов завоевали путевки на Олимпийские игры в Рио

На арене "Sportski Objekti" в Зренянине (Сербия) завершился предварительный раунд 3-го и заключительного соревновательного дня Европейского Олимпийского отбора по вольной, греко-римской и женской борьбе, по итогам которого на счету сборной Украины четыре олимпийские лицензии, сообщает официальный сайт Международной федерации спортивной борьбы FILA.

В вольной борьбе в тяжёлом весе до 125 кг лицензию Рио-2016 завоевал - Ален Засеев. В решающей схватке, Ален не оставил шансов венгру - Даниелю Лигети - 7:3. Также сегодня Алла Черкасова в блестящем стиле победила всех своих соперниц и вышла в финал отбора. Непосредственно в схватке за путёвку на Олимпиаду, Алла была сильнее немки - Марии Сельмаер - 10:6.

Финальные схватки турнира с участием Засеева и Черкасовой состоятся позже вечером. На судьбу олимпийских путевок они не влияют - оба финалиста завоевали лицензию.

Ранее, на нынешнем Европейском отборе украинские спортсмены завоевали еще две лицензии. Их обладателями стали, Андрей Квятковский (65 кг) в вольной борьбе у мужчин и Оксана Гергель (58 кг) у женщин.