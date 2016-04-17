Сборная Украины завоевала три золотые медали на европейском Гран-при по стрельбе из лука

Лучший результат в индивидуальных стрельбах показала сумчанка Полина Родионова, выигравшая турнир среди женщин.

В командных соревнованиях среди женщин золотую медаль завоевали украинки Анастасия Павлова, Вероника Марченко и Лидия Сиченикова.

Также с золотой медалью возвращаются домой Никита Шишкин, Виктор Рубан и Георгий Иваницкий, победившие в командных соревнованиях среди мужчин.

Кроме того, Рубан выиграл бронзовую награду в индивидуальных стрельбах среди мужчин, а женская команда Украины в составе Татьяны Позняковой, Виктории Дьяковой и Елены Борисенко – серебряную медаль в соревнованиях женских команд в стрельбе из блочных луков.

Всего в соревнованиях были разыграны 10 комплектов наград. Кроме сборной Украины, три золотые медали выиграли спортсмены Италии, по одной – Швеции, Греции, Молдовы и Дании.

Сборная Украины заняла первое место в общекомандном зачете.

Турнир в Софии проходил 12-16 апреля.