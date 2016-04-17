Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала путевку на Олимпийские игры

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился лицензионный олимпийский турнир по спортивной гимнастике, в котором мужская сборная Украины заняла 2-е место и завоевала лицензию на Игры-2016, сообщает официальный сайт FIG.

Наша мужская сборная в составе Олега Верняева, Игоря Радивилова, Максима Семянкива, Андрея Сеничкина и Ильи Егорова заняла второе место в командном многоборье.

Результат украинской пятерки в сумме составил 350,160 баллов. Это на полбалла меньше, чем у победителей олимпийской квалификации команды Германии (350,609). Третье место - у сборной Нидерландов (347.444).

В мужском личном турнире лучший результат у украинца Олега Верняева (92,107 балла). Он, в частности опередил занявших 2-3 места Морено Кальво из Колумбии и Джона Орозко (США).