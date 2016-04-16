Федерацию регби Украины возглавил скандальный чиновник

Новым президентом Федерации регби Украины был избран Евгений Баженков, сообщает rugger.info.

На данном посту 36-летний функционер заменит Вячеслава Калитенко, который сложил полномочия главы ФРУ.

Евгений Баженков в 2015 году занимал должность заместителя министра молодежи Украины Игоря Жданова, а позже был назначен исполнительным директором Фонда социального страхования Украины.

Он также с 2012 года является первым вице-президентом Федерации легкой атлетики Украины.

Ранее фамилия Баженкова всплывала в связи с событиями на Майдане в 2013-2014 годах. Занимая должность в Министерстве образования и спорта при Дмитрии Табачнике, он якобы организовывал помещения училищ и техникумов в Киеве, чтобы разместить там "титушек". Впрочем, подтверждения эта информация так и не получила.