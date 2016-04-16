WADA аннулировало аккредитацию антидопинговой лаборатории в Москве
00:22, 16 апреля 2016Другое
1019
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) аннулировало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.
REUTERS
Об этом сообщается на официальном сайте WADA, передает Лента.ру.
Данное решение принято из-за несоответствия Международному стандарту для лабораторий (ISL) и связанными с ним техническими документами.
Читайте такжеУкраина вошла в список стран соответствующих кодексу ВАДА
«Аннулирование лицензии вступает в силу немедленно. Решение было принято исполнительным комитетом WADA после тщательного анализа состояния лаборатории независимым дисциплинарным комитетом», — говорится в заявлении WADA.
Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2015 года совет Всемирного антидопингового агентства WADA дисквалифицировал Российское антидопинговое агентство из-за несоответствия кодексу организации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter