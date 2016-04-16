WADA аннулировало аккредитацию антидопинговой лаборатории в Москве

00:22, 16 апреля 2016
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) аннулировало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.

REUTERS

Об этом сообщается на официальном сайте WADA, передает Лента.ру.

Данное решение принято из-за несоответствия Международному стандарту для лабораторий (ISL) и связанными с ним техническими документами. 

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«Аннулирование лицензии вступает в силу немедленно. Решение было принято исполнительным комитетом WADA после тщательного анализа состояния лаборатории независимым дисциплинарным комитетом», — говорится в заявлении WADA.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2015 года совет Всемирного антидопингового агентства WADA дисквалифицировал Российское антидопинговое агентство из-за несоответствия кодексу организации.

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