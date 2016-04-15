Матч Кубка Федерации по теннису Украина - Аргентина начнут Екатерина Бондаренко и Мария Иригойен

Сегодня состоялась жеребьевка матча плей-офф Второй мировой группы Кубка федерации по теннису, в котором женская сборная Украины сразится с командой Аргентины, сообщает Большой теннис Украины.

Согласно жеребьевке, в субботу, 16 апреля, сначала на корт выйдут Екатерина Бондаренко и Мария Иригойен. Следом за ними сильнейшего выявят Леся Цуренко и Надя Подороска.

Во второй день (воскресенье, 17 апреля), состоятся поединки Леся Цуренко - Мария Иригойен, Екатерина Бондаренко - Надя Подороска, а также парная встреча Людмила Киченок / Ольга Савчук - Гваделупе Рохас Перез / Мария Лурдес Карле.

Капитаны команд Михаил Филима (Украина) и Мария Хосе Гайдано (Аргентина) могут еще сделать замены в составах своих команд.

Победитель этого матча сможет сыграть в сезоне-2017 во втором дивизионе мирового тенниса (9-16 команды). В Первой мировой группе играют 8 сильнейших команд мира.