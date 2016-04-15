Украинец Пелешенко стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике

На европейском первенстве по тяжелой атлетике, который продолжается в Фьорде (Норвегия), Александр Пелешенко пополнил копилку сборной Украины золотой медалью, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В целом 22-летний спортсмен принес Украине три медали: «малое» серебро в рывке с результатом 168 кг, «малое» золото в толчке, подняв штангу весом 204 кг, и «золото» в сумме с результатом 372 кг.

Украинец обошел представителей Румынии Габриэля Синкраяна, который занял второе место, и Георгия Чернея, который разместился на третьей ступени пьедестала.