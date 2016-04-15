Украинец Пелешенко стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
13:59, 15 апреля 2016Другое
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Наш спортсмен был лучшим в весовой категории до 85 кг.
noc-ukr.org
На европейском первенстве по тяжелой атлетике, который продолжается в Фьорде (Норвегия), Александр Пелешенко пополнил копилку сборной Украины золотой медалью, сообщает пресс-служба НОК Украины.
В целом 22-летний спортсмен принес Украине три медали: «малое» серебро в рывке с результатом 168 кг, «малое» золото в толчке, подняв штангу весом 204 кг, и «золото» в сумме с результатом 372 кг.
Украинец обошел представителей Румынии Габриэля Синкраяна, который занял второе место, и Георгия Чернея, который разместился на третьей ступени пьедестала.
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