Призер чемпионата мира по легкой атлетике Мохнюк обвинена в употреблении допинга

Украинская легкоатлетка Анастасия Мохнюк, которая завоевала серебряную медаль на зимнем чемпионате мира-2016 в Портленде (США), получила уведомление о положительной допинг-пробе на мельдоний.

Сама спортсменка утверждает, что употребляла препарат «Милдронат» в медицинских целях.

«К сожалению, несколько дней назад я получила извещение о том, что в моей допинг-пробе, взятой в Портленде (США) во время соревновательного тестирования, был выявлен милдронат. Эта новость меня шокировала. По этому поводу я направила в медицинскую комиссию Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) объяснения, в которых отметила, что да, я действительно принимала препарат «Милдронат», но это делалось по назначению медицинских специалистов, в медицинских целях и в разрешенные сроки. Я не нарушала антидопинговых правил, и мои действия имели непреднамеренный характер. На период рассмотрения дела я готова к сотрудничеству по данному вопросу и надеюсь на объективный вердикт», - приводит слова Мохнюк пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Мельдоний был внесен в список запрещенных веществ WADA с 1 января 2016 года.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым показателем. С таким заявлением выступило Международное антидопинговое агентство (WADA).