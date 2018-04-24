Сборная Украины по футзалу: пятый поход за медалями Мундиаля

Решающий этап отборочного турнира мирового первенства, прошедший в марте-апреле, состоял из двух матчей - на своем и чужом поле. И в противостоянии со словаками украинская команда, являющаяся одним из завсегдатаев крупных турниров, считалась явным фаворитом. Что, собственно говоря, и доказала на деле. Что матч в Нитре, состоявшийся в конце марта, что ответная игра в Одессе, прошедшая во вторник, 12 апреля, при заполненных до отказа трибунах местного Дворца спорта, проходили при подавляющем преимуществе "желто-синей" дружины Александра Косенко, которая одержала две убедительные победы – 6:0 и 5:1. При этом, более крупная победа, что любопытно, была одержана в гостях. И теперь украинская команда в пятый раз в своей истории отправится на мировое первенство.

Чемпионаты мира по футзалу, как и в обычном футболе, происходят раз в четыре года. И, начиная с 1996-го, сборная Украины пропустила лишь один турнир – в 2000-м. Кстати, на своем дебютном Мундиале-96 украинцы и показали лучший результат на данный момент, 4-е место. Так получилось, что самая титулованная украинская сборная во всех игровых видах спорта – футзальная – с ЧМ еще ни разу не привозила награды. На ЧМ-1996, в игре за «бронзу», подопечные Геннадия Лисенчука проиграли сборной России (2:3), а на турнирах в 2004, 2008 и 2012 годах не попадали в четверку лучших, полуфинал.

Звание самой титулованной украинской сборной в игровых видах спорта команда футзалистов получила благодаря своим успехам в начале 2000-х, когда дважды подряд играла в финалах чемпионата Европы. В 2001-м украинцы лишь в дополнительное время уступили в решающем матче Евро команде Испании (1:2), а в 2003-м проиграли Италии уже в основное время, 0:1. Две серебряные награды - успех, который пока не превзойден ни одной игровой национальной командой Украины.

Несмотря на то, что успехи футзальной сборной датируются уже достаточно давними временами, сама она постоянно остается на виду, так как регулярно играет на мировых и европейских чемпионатах. Так, например, на последних четырех Евро (2010, 2012, 2014, 2016) команда постоянно выходила в четвертьфинал и так же стабильно выбывала на этой стадии турнира. В последний раз это произошло на турнире в Сербии, где 8 февраля нынешнего года украинцы проиграли хозяевам арены в Белграде, пропустив обиднейший гол на последней секунде матча. В свою очередь, на последних чемпионата мира, которые проводятся в два раза реже (2004, 2008, 2012), команда занимала 6-е, 8-е и 5-е места соответственно. Теперь украинцев ждет пятый Мундиаль.

Все успехи украинской команды начала 2000-х годов неразрывно связаны с именем одного специалиста - главного тренера команды Геннадия Лисенчука, который тренировал ее на протяжении 18-лет с 1994 по 2012-й годы. в конце ноября 2012 года, за несколько дней до своего 65-летнего юбилея, Геннадий Лисенчук ушел в отставку сразу с двух постов – президента Ассоциации мини-футбола Украины и главного тренера сборной, после чего в национальной команде начались новые времена.

Спустя полтора года, в июне 2014-го, новым главным тренером национальной и молодежной команд страны стал Александр Косенко – один из лучших игроков команды времен тренера Лисенчука. Косенко также один из самых титулованных игроков в истории украинского футзала. В составе сборной Украины он становился двукратным вице-чемпионом Европы, был участником чемпионата мира 2004 года. Входит в пятерку лучших бомбардиров сборной Украины за всю ее историю, был неизменным капитаном главной команды.

Еще в момент его назначения подразумевалось, что он пройдет с командой два цикла – Евро-2014 и чемпионат мира-2016. Контракт был подписан до конца 2016-го. Первый цикл уже пройден полностью. И если в отборе команда предсказуемо выступила без осечек и уверенно решила вопрос выхода в финальную часть турнира, то уже непосредственно на Евро проиграла дважды. Поражение от самой титулованной европейской футзальной команды Испании (1:4) на групповом этапе было болезненным, но не смертельным. Основную задачу на этом этапе, выход в плей-офф, команда все-таки решила. А вот противостояние двухмесячной давности в четвертьфинале с сербами до сих пор занозой сидит в воспоминаниях отечественных любителей футзала. По сути, у сербов было лишь одно преимущество – своего поля. Турнир проходил в Белграде, в присутствии местной публики. А в плане мастерства и достижений сербы все-таки уступали украинцам. В частности, они никогда не завоевывали медалей европейских или мировых первенств. Тем не менее, в одном конкретном матче силы сторон на поле оказались практически равны. А гол на последней секунде можно списать на фатальное невезение.

Сербы провели классическую атаку, по всем канонам футзала, с завершающим и точным ударом Милоша Симича. Другое дело, что атака начиналась за 5-6 секунд до конца матча и была завершена… на последней секунде. Даже в таком очень скоростном, динамичном виде спорта как футзал, времени для того, чтобы отыграться у подопечных Косенко уже не оставалось.

В качестве оправдания команде может послужить тот факт, что турнир в Белграде пропускал ее лучший бомбардир Николай Белоцерковец. Игрок харьковского «Локомотива» стал лучшим бомбардиром отборочного цикла Евро-2016, забив 8 голов в трех матчах. В основном раунде квалификации Евро-2016 сборная Украины провела три матча, последовательно обыграв Данию (5:2), Бельгию (9:2) и Азербайджан (3:2) – первое место в группе 4. Почти половину из этих 17 голов и забил Белоцерковец. Важность роли игрока «Локомотива» на площадке весьма велика. И, кто знает, возможно его точных ударов и не хватило команде в игре с Сербией. В матче уровня четвертьфинала чемпионата Европы мелочей не бывает. На исход способен повлиять любой фактор, а тем более, потеря лучшего бомбардира.

Впереди - куда более представительный и сложный Мундиаль. Как показывает практика последних лет, на мировых первенствах по футзалу, европейские команды уже далеко не всегда играют ведущую роль. И не только Бразилия может дать достойный ответ представителям Старого света, как это бывает в большом футболе (здесь еще следует приплюсовать Аргентину).

Так, на предыдущем ЧМ-2012 в четвертьфинале украинцев остановили хозяева нынешнего турнира – сборная Колумбии. На турнире в Таиланде, где украинцы заняли 1-е место в группе с Парагваем, Таиландом и Коста-Рикой, а затем в 1/8 финала обыграли команду Японии (6:3), в четвертьфинале они сошлись с командой Колумбии. Команда Лисенчука считалась фаворитом в игре с латиноамериканцами. Тем не менее, матч был проигран со счетом 1:3, а основные события произошли на последней минуте, в течение которой были забиты… три гола. Если на 23-й минуте колумбийцы открыли счет, то в течение 37 секунд последней минуты умудрились еще дважды поразить ворота нашей команды. Но и это было не все. За 6 секунд до конца матча, когда на табло время показывало 39:54, точку поставил Денис Овсянников. К сожалению, это был лишь гол престижа украинских футзалистов.

Путь на новый Мундиаль украинцы, по хорошей традиции, уже прошли без потерь. Кроме двух уверенных побед в матчах со Словакией, до этого - на групповом этапе квалификации - были повержены команды Англии (7:0), Бельгии (6:2) и Венгрии (5:3). Кстати, венгров команда Александра Косенко обыграла еще и на Евро-2016 в феврале в Белграде, сделав это даже более уверенно (6:3).

Впереди у игроков - пять месяцев до старта Чемпионата мира. Главное футзальное событие года пройдет в трех городах Колумбии (Кали, Медельин и Букараманга) с 10 сентября по 1 октября. Безусловно, в канун турнира, ключевой будет и еще одна дата – 19 мая. Именно в этот день в отеле «Plaza Mayor» в Медельине состоится жеребьевка. И здесь сборная Украины узнает имена трех твоих ближайших соперников, по групповому этапу. Исходя из заслуг и рейтинга нашей команды в мировой футзальной иерархии, каких-то неприятных сюрпризов жеребьевка преподнести не должна. Тем не менее… На турнирах уровня мирового первенства нужно серьезно относиться к любому оппоненту, и это аксиома. Плюс, после жеребьевки будет приблизительно понятна и сетка плей-офф, на кого команда Косенко может выйти в 1/8 финала и т.д.

Но это уже совсем другая история…

Кирилл Стадниченко