Украинских шахматистов могут не допустить к официальным соревнованиям из-за финансового скандала - СМИ

Причиной является долг украинской шахматной федерации перед FIDE, который, к тому же, может иметь серьезные последствия для всей шахматной элиты Украины, включительно с запретом нашим шахматистам участвовать в международных турнирах, сообщает Гал-Инфо.

Несмотря на то, что победу в матче со счетом 6:3 праздновала китаянка, а Мария Музычук была вынуждена довольствоваться статусом экс-чемпионки мира, даже участие в таком турнире гарантировало каждой из гросмейстерок серьезные гонорары: 120 тысяч евро за победу (их должна получить Хоу Ифань) и 80 тысяч евро за участие (они должны были достаться Марии Музычук).

По информации, которую из собственных источников получило издание, своих премий обе шахматистки пока не получили. Причина – Украина не доплатила Международной шахматной федерации (FIDE) 60 тысяч евро. Из запланированного бюджета матча за мировую шахматную корону, а именно из 405 тысяч евро, FIDE получила от организаторов всего 345 тысяч.

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«Нас беспокоит эта ситуация. Ведь со своей стороны город инвестировал 7,1 млн грн, область – 5,1 млн грн. А Федерация шахмат Украины не вложила ни одной гривны. Мы не понимаем, почему ФШУ до сих пор не выплатила эту сумму», — заявил заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко.

В свою очередь Федерация шахмат Украины в лице ее президента Виктора Капустина на официальном сайте опубликовала письмо, в котором сообщила, что источником финансирования оставшихся 60 тыс. евро предусматривалась Львовский городской совет, а не ФШУ. И это именно те средства, которые должна была получить в качестве призовых Мария Музычук.

«Позиция ФШУ является следующей: инициаторы и непосредственные организаторы матча, которые предоставляли свои обязательства, должны найти возможности по урегулированию этого вопроса с экс-чемпионкой мира Марией Музычук в свете предыдущих договоренностей. Со своей стороны ФШУ, как и всегда, приложит усилия для защиты членов федерации и всячески способствовать достижению консенсуса», – написал в ответ на обвинения Андрея Москаленко Виктор Капустин.

По информации Гал-инфо, которую подтвердило и письмо Виктора Капустина, семьи Марии Музычук предложили вместо призовых 60 тысяч евро определенные варианты недвижимости в Львове. Это при том, что руководители города обещали гросмейстеру квартиру еще за победу на чемпионате мира в России в прошлом году.

Однако, как стало известно нашему агентству, представители FIDE на попытки городской власти Львова заверить, что с призовыми Марии Музычук «мы разберемся сами», ответили довольно резко: мол если эта сумма не будет выплачена Международной шахматной федерации в ближайшее время, Украина может получить очень серьезные санкции. Сейчас в Федерацию шахмат Украины поступило только устное предупреждение, теперь ждут официальное письмо. Если Украина не рассчитается, FIDE уже летом может не допустить к официальным соревнованиям наших ведущих шахматистов, среди которых есть и сама Мария Музычук и ее родная сестра Анна. Кроме того, санкции будут касаться и национальной мужской и женских сборных.