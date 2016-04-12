Сборная Украины по футзалу обыграла Словакию и вышла на Чемпионат мира

Сборная Украины, обыграв в ответном матче плей-офф к ЧМ-2017 команду Словакию, стала участником финальной части Чемпионата мира по футзалу.

Поединок, прошедший сегодня в Одессе при полных трибунах Дворца спорта, сборная Украины выиграла со счетом 5:1.

Украина - Словакия - 5:1 (3:0)

Голы: Борсук (8), Журба (16, 19), Шотурма (27, 34) - Доша (29)

В первом матче плей-офф, состоявшемся 22 марта в словацком городе Нитра, сборная Украины обыграла соперника со счетом 6:0.

Таким образом, подопечные Александра Косенко стали одним из семи представителей Европы на Чемпионате мира 2016 года в Колумбии, который пройдет с 10 сентября по 1 октября 2016 года.