Украинка Паратова стала вице-чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Норвегии, представительница Одесской области Юлия Паратова завоевала "серебро" в весовой категории до 53 кг, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Украины.

Украинская спортсменка получила "малое золото" в рывке с результатом в 94 кг. В толчке судьи не засчитали Паратовой первые две попытки в 108 кг, а третья попытка с аналогичным весом была удачной - 4-е место. Сумма двоеборья Паратовой - 202 кг (94 + 108).

Чемпионкой Европы в этом виде программы стала Кристина Иову из Молдавии (210 кг), «бронза» - на счету Ребекки Кох из Латвии (198).

Паратова - двукратная чемпионка Европы (2013, 2015), участница Олимпиады-2012 в Лондоне (5 место).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике продолжается в Норвегии с 8 по 16 апреля.