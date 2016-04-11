Украинский олимпийский чемпион избран в исполком Европейской федерации тяжелой атлетики

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, вице-президент Федерации тяжелой атлетики Украины, заместитель главы Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета Алексей Торохтий был избран членом исполкома Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

Во время чемпионата Европы, который с 10 по 16 апреля проходит в Норвегии, состоялся выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики. Путем тайного голосования делегатами от каждой европейской страны раз в четыре года избирается состав управляющего органа Федерации.

В этом году на Конгрессе присутствовали представители 44 европейских стран. В ходе тайного голосования президентом EWF был избран итальянец Антонио Урсо, генеральным секретарем – турок Хасан Аккус, который до этого возглавлял Европейскую федерацию. В состав исполкома EWF одним из 6 членов был избран украинец Алексей Торохтий.

Торохтий является чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне, бронзовым призером чемпионата мира, серебряным и бронзовым призером первенства Европы по тяжелой атлетике.

Последний раз представитель Украины избирался в состав Европейской федерации тяжелой атлетики в 2008 году.