Украинец Долгополов поднялся в теннисном рейтинге ATP

Украинский теннисист Александр Долгополов поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге ATP. Теперь уроженец Киева занимает в таблице 29 место.

Еще один представитель Украины Илья Марченко остался на 70-м месте рейтинга, а Сергей Стаховский опустился на три позиции и теперь занимает 111-ю строчку.

Лидирует в рейтинге ATP, как и прежде, Новак Джокович. Сербский теннисист имеет приличный запас по очкам перед ближайшими преследователями - британцем Энди Марреем и швейцарцем Роджером Федерером. Верхняя десятка списка выглядит так:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 16540 очков

2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 7815

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7695

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) - 6370

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 4955

6 (6). Кэй Нисикори (Япония) - 4490

7 (7). Томаш Бердых (Чехия) - 3630

8 (8). Давид Феррер (Испания) - 3370

9 (9). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) - 3130

10 (10). Ришар Гаске (Франция) - 2840

...

29 (30). Александр Долгополов - 1285

70 (70). Илья Марченко - 739

111 (108). Сергей Стаховский - 533

Как сообщал УНИАН, сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина осталась на 16-м месте рейтинга WTA.