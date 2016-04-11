Женская сборная Украины заняла 3-е место на международных соревнованиях по спортивной ходьбе

Турнир, входящий в серию European Athletics Race Walking Permit Meeting, проходившем в чешском городе Подебрады, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Быстрее всего из украинок на дистанцию 20 км преодолела Галина Яковчук. С результатом 1:34.31 ч она финишировала седьмой. Мария Филюк стала девятой (1:36.41), а Александра Оляновська – 13-ю (1:40.44).

Мужская сборная Украины в составе Александра Венгловского, Сергея Светличного и Дмитрия Собчука была восьмой. Атлеты также преодолевали 20 км.

В возрастной категории U20 спортсмены соревновались по спортивной ходьбе на 10 км. Команда в составе Ксении Беловой, Оксаны Кулагиной и Виктории Пчелинцевой стала пятой. Наши юниоры – Олег Свистун, Дмитрий Гарник и Виктор Кононенко – заняли восьмое место.