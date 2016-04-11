Украинские самбисты завоевали 24 медали на чемпионате Европы

Украинские спортсмены завоевали 24 награды (4 золотые, 3 серебряные и 17 бронзовых медалей), сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

Нашу команду на турнире представляли 33 спортсмена, а всего на континентальном первенстве выступили три сотни борцов из 23-х государств Старого Света.

Свой класс подтвердили лидеры сборной. Так, Сергей Кривчач из Харькова в прошлом году был сильнейшим на первенстве мира в Риге среди юношей. А теперь он завоевал «золото» в категории до 82 килограммов среди юниоров. Золото в активе одесситки Галины Ковальской, которая в прошлом году заняла пятое место на взрослом чемпионате мира. На этот раз она была сильнейшей в весе до 80 кг среди юниорок.

Екатерина Москалева была сильнейшей в соревнованиях девушек в категории до 75 кг. Эта спортсменка имеет значительный арсенал приемов и придерживается атакующего стиля борьбы. Наконец, четвертую медаль высшей пробы принес команде харьковчанин Владислав Березка, который взял верх в супертяжелом весе у юношей – свыше 87 кг.

В общем командном зачете по всем видам программы сборная Украины заняла 3-е место.

В ближайшее время состоится взрослый чемпионат Европы по спортивному и боевому самбо, поединки которого пройдут в Казани (Россия) 13-15 мая.