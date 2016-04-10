Свитолина стала первой сеянной на теннисном турнире в Боготе

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой сеянной на турнире в колумбийской Боготе с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

В первом матче украинка встретится с россиянкой Александрой Пановой, занимающей 153 место в рейтинге WTA.

Второй сеянной на турнире стала бразильянка Тельяна Перейра, которая год назад стала чемпионкой Боготы, выбив Свитолину на полуфинальной стадии соревнований.

Примечательно, что из-за участия в колумбийском турнире Свитолина пропустит матч сборной Украины в Кубке Федерации против Аргентины, который пройдет 16-17 апреля в Буче (Киевская область).

На данный момент Элина Свитолина занимает 16-й позицию рейтинга WTA. В марте ей не удалось пробиться в финальную стадию престижных турниров в Индиан-Уэллсе и Боготе.