Министр Жданов собирается на футбольное Евро и не боится отставки

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов рассказал о том, что планирует поехать на Евро-2016 в составе официальной делегации и не боится отставки, сообщает Трибуна.

«Насколько я понимаю, министр – член официальной делегации. Его приглашает ФФУ. Если я не буду министром, то я поеду (или не поеду) как обычный гражданин. Куплю путевку, или будет какое-то приглашение. Я никогда ни о чем не жалею. В жизни происходит так как происходит. Будет другой министр, значит, жизнь так распорядилась. Я за кресло не держусь», – сказал Жданов.

Футбольное Евро-2016, на котором выступит сборная Украины, пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции.

Как сообщал УНИАН, накануне Олимпиады-2016 в Рио ряд ведущих украинских спортсменов периодически выступают с резкой критикой деятельности Министерства молодежи и спорта и вообще отношением к спортсменам со стороны государства. Возможность своего отъезда за границу в ближайшее время не исключили, в частности, гимнаст Олег Верняев и борец греко-римского стиля Жан Беленюк. Также может покинуть страну представитель зимнего вида - фристайлист Александр Авраменко.

Олимпийские игры-2016 пройдут с 5 по 21 августа в бразильском Рио-де-Жанейро.