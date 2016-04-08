Лучший украинский велогонщик Попович в воскресенье завершит карьеру

Титулованный украинский велогонщик Ярослав Попович 10 апреля на легендарной однодневке Париж-Рубэ поставит точку в карьере профессионального спортсмена, сообщает Спортарена, соссылкой на Cicloweb.it.

По окончанию карьеры 36-летний Попович перейдет на административную должность. Со следующего года он может стать спортивным директором американской команды Trek-Segafredo, в которой выступает с 2012 года.

Попович был самым ярким украинским велогонщиком своего поколения. В 2001 году Ярослав стал чемпионом мира среди молодежи, а уже в следующем году впервые громко заявил о себе на Джиро д’Италия, заняв 12-е место в личном зачете. Дальше больше – на Джиро-2003 Попович поднялся на подиум, пропустив только итальянских монстров Джильберто Симони и Стефано Гарцелли. В следующем году Попович три дня проехал в розовой майке, а в личном зачете замкнул топ-5.

С 2005 года украинец стал завсегдатаем Тур де Франс. Дебютное появление на «Большой петле» закончилось для Поповича белой майкой лучшего молодого гонщика. В следующем году Ярослав, эффектно атаковав из отрыва, завоевал свою первую и единственную личную победу в этапе на трехнедельных многодневках.

Ярослав Попович в мире велоспорта запомнится, как надежный грегари, фактор успеха для многих звездных гонщиков. Не без участия украинца свои победы на Гранд-турах завоевывали такие звезды мирового велоспорта, как Лэнс Армстронг и Альберто Контадор,