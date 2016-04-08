Валентина Семеренко и Жан Беленюк признаны лучшими спортсменами Украины 2015 года

В Киеве состоялась церемония вручения всеукраинской премии "Герои спортивного года", по итогам которой лучшими спортсменами 2015-го были признаны Валентина Семеренко и Жан Беленюк.

Биатлонистка Семеренко в 2015-м году стала чемпионкой мира в масс-старте, а также завоевала бронзу мирового первенства в спринте. Кроме того, она завоевала золото чемпионки Европы в эстафете. Семеренко также является Олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в эстафете.

В свою очередь, борец греко-римского стиля Беленюк в 2015-м стал чемпионом мира, а на исторических первых Европейских играх в Баку завоевал серебро. Сильнейшим на континенте он становился по итогам чемпионата Европы в 2014-м, а также уже нынешнем 2016-м году.

Лучшим тренером года был признан Геннадий Сартинский (наставник чемпиона мира и Европы по спортивной гимнастике Олега Верняева), а в номинации "Открытие года" победил чемпион мира по современному пятиборью Павел Тимощенко.

«Герои спортивного года» - ежегодная премия, организованная Национальным олимпийским комитетом и Министерством молодежи и спорта, которая присуждается спортсменам и тренерам за вклад в развитие отечественного спорта. Многократными лауреатами премии являются гимнастка Анна Бессонова , фехтовальщицы Елена Хомровая и Галина Пундик , боксер Василий Ломаченко. Максимальное количество наград получила фехтовальщица Ольга Харлан.