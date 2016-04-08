Белоруска Азаренко стала лучшей теннисисткой марта (видео)
Женская теннисная ассоциация подвела итоги прошедшего месяца.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко была признана Женской теннисной ассоциацией (WTA) лучшей теннисисткой марта, сообщает официальный сайт организации.
Набрав 70% голосов, она опередила россиянку Светлану Кузнецову (17%) и американку Серену Уильямс (13%).
Азаренко начала месяц на десятом месте рейтинга WTA, а завершила в первой пятерке. Подъем в таблице ей обеспечили две подряд победы на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Она стала всего лишь третьей женщиной в истории, которой покорился этот так называемый "солнечный" дубль.
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Также WTA признала лучшим ударом месяца успех полячки Агнешку Радваньску на турнире в Индиан-Уэллсе, где ее соперницей была Моника Никулеску.
Среди украинок наивысшее место в рейтинге WTA занимает Элина Свитолина, которая находится на 16-й позиции. Ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами украинки не пробивались в финальный этап турниров.