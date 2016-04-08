Белоруска Азаренко стала лучшей теннисисткой марта (видео)

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко была признана Женской теннисной ассоциацией (WTA) лучшей теннисисткой марта, сообщает официальный сайт организации.

Набрав 70% голосов, она опередила россиянку Светлану Кузнецову (17%) и американку Серену Уильямс (13%).

Азаренко начала месяц на десятом месте рейтинга WTA, а завершила в первой пятерке. Подъем в таблице ей обеспечили две подряд победы на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Она стала всего лишь третьей женщиной в истории, которой покорился этот так называемый "солнечный" дубль.

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Также WTA признала лучшим ударом месяца успех полячки Агнешку Радваньску на турнире в Индиан-Уэллсе, где ее соперницей была Моника Никулеску.

Среди украинок наивысшее место в рейтинге WTA занимает Элина Свитолина, которая находится на 16-й позиции. Ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами украинки не пробивались в финальный этап турниров.